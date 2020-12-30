Atakaş Hatayspor´da İttifak Holding Konyaspor hazırlıkları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakaş Hatayspor´da İttifak Holding Konyaspor hazırlıkları başladı

DHA

Atakaş Hatayspor´da İttifak Holding Konyaspor hazırlıkları başladı


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Atakaş Hatayspor, kendi sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. 
Antalyaspor´u deplasmanda 6-0´lık skorla mağlup eden Hatayspor, ayağının tozuyla geldiği kentte, Konyaspor maçına odaklandı. Süper Lig'in 16´ncı haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçından da iyi bir sonuç almanın hesaplarını yapan bordo-beyazlılar, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde hazırlıklara başladı. İdmanda, Antalyaspor maçında ilk 11 oynayanlar yenileme, diğer futbolcular ise pas drili ve dar alan çalışması yaptı.
ÖMER ERDOĞAN: "MÜCADELE SKOR KADAR ÖNEMLİ"
Antalyaspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden teknik direktör Ömer Erdoğan, 2020 senesinin son maçını böyle önemli bir skorla bitirmenin kendileri açısından çok sevindirici olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Oyuncu arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum. Oyuncuların verdiği mücadele skor kadar önemli. Oyunun 4-0 olduğu dönemlerde bile takım halinde oyun disiplininden ve konsantrasyondan ödün vermedik. Hem iyi savunma yaptık hem de gol aramaya devam ettik takım halinde iyi mücadele ettik" dedi.
"OYUNCULARIMIZIN HEPSİ FEDAKARLIK GÖSTERİYOR"
Takım arasında güzel bir aile ortamı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Oyuncularımız sağ olsun çok fedakarlık gösteriyor, çok iyi çalışıyorlar. Oyuncularımız bu yoğun maç temposunda 3-4 günde bir kampa giriyoruz, maç hazırlıklarını yapıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Hepsi fedakarlık gösteriyor tabii böyle skorlarla da karşılığını alınca daha mutlu oluyoruz, daha özgüvenli oluyoruz" diye konuştu.
Antalyaspor maçının geride kaldığını ifade eden Erdoğan, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladıklarını ve çok önemli ve saygı duydukları bir rakibe karşı oynayacaklarını vurguladı.
MESUT ÇAYTEMEL: "ÇOK GÜZEL GALİBİYET OLDU"
Takım kaptanı Mesut Çaytemel de yaptığı değerlendirmede, Antalyaspor galibiyetinin takım olarak kendilerini çok sevindirdiğini, 6-0'lık galibiyetin takım özgüveni ve kulüp geleceği açısından güzel bir galibiyet olduğunu ve artık önlerindeki Konyaspor maçına hazırlandıklarını ifade etti.
RAHMİ VARDI: "HATAYSPOR´UN SÜPER LİG'DE SES GETİRECEĞİNİ BİLİYORDUK"
2020 senesinin son maçında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Rahmi Vardı ise "Takımımız bu maçta 6 golle 3 puanı almasını bildi. Biz başından beri Atakaş Hatayspor'un oyun ve oyuncu kalitesinin çok iyi olduğunu, Türkiye şartlarında Süper Lig'de ses getireceğini biliyorduk. Teknik heyetimiz yüzlerce oyuncuların arasından bu oyuncuları seçtiler ve bugün Türkiye'de konuşulan bir ekip haline geldik. Mutluyuz, Boupendza'da 4 gol attı onun içinde süper oldu. Evimizde oynayacağımız Konyaspor maçında da 3 puan almasını bileceğiz ve ilk yarıyı da iyi bir yerde bitireceğiz" şeklinde konuştu.
Öte yandan kart cezası bulunan Gökhan Karadeniz ve sakatlığı bulunan Sackey´nin kadroda yer alamayacağı öğrenildi.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-12-30 17:27:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dörtyol’da jandarmadan öğrencilere online trafik eğitimi
YEREL HABERLER Dörtyol’da jandarmadan öğrencilere online trafik ...
Hatay’da kaçak ve sahte içki operasyonu Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak ve sahte içki operasyonu Operasyonda 8 ...
Yayladağı Belediye Başkanı Sayın'ın korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Yayladağı Belediye Başkanı Sayın'ın korona virüs ...
Samandağ’da otelden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samandağ’da otelden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
Hatay’da Dostluk Ormanı uluşturuldu
YEREL HABERLER Hatay’da Dostluk Ormanı uluşturuldu
Hatay’da yılbaşı öncesi 750 polisin katılımı ile huzur ve güven denetimleri yapıldı
YEREL HABERLER Hatay’da yılbaşı öncesi 750 polisin katılımı ile ...
BM´den İdlib'e 104 TIR ile insani yardım
YEREL HABERLER BM´den İdlib'e 104 TIR ile insani yardım
Afrin dönüşü kazada hayatını kaybeden laborant, toprağa verildi
YEREL HABERLER Afrin dönüşü kazada hayatını kaybeden laborant, ...
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Hatay'da kablo hırsızlığına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay'da kablo hırsızlığına 2 tutuklama
Künefeye korona darbesi 250 bin porsiyon künefe satan künefeciler bu yıl 50 bin porsiyon satabildi Künefeciler yılbaşından da umutsuz
YEREL HABERLER Künefeye korona darbesi 250 bin porsiyon künefe satan ...
Samandağ’da okuldan hırsızlık
YEREL HABERLER Samandağ’da okuldan hırsızlık
Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı (2)
YEREL HABERLER Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ...
Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
YEREL HABERLER Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ...
Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole ...
Yayman: "Kırıkhan ve Hassa su kısıtı kapsamından çıkarıldı"
YEREL HABERLER Yayman: "Kırıkhan ve Hassa su kısıtı kapsamından ...
Gümrük kaçağı makaron operasyonu
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı makaron operasyonu
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER İskenderun’da uyuşturucu operasyonu
Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre
YEREL HABERLER Hatay'daki en dar sokak 70 santimetre

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X