Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Hatayspor, Süper Lig’in 16. haftasında evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir saat süren idmanda 5’e 2 top kapma, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Bordobeyazlı ekip, Konyaspor ile 2 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da Antakya Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak.

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