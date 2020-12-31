Maytap bahçeyi yakıyordu

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde, maytapla oynayan çocuklar, bir evin önünde bulunan bahçede yangın çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde çocuklar maytapla oyun oynarken yangın çıktı. Hatay Büyükşehir itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, küçük çaplı maddi hasar meydana geldi

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