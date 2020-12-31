Hatay´da ev yangını

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İzzet NAZLI/HATAY (DHA)HATAY´ın Antakya ilçesinde bir apartmanın 4´üncü katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Evin balkonuna atılan maytaptan çıktığı öne sürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesine bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. Evin balkonuna atılan maytaptan çıktığı öne sürülen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından, büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-12-31 23:38:25



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