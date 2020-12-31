Hatay´da yılbaşı gecesinde 3 bin 913 polis ve jandarma personeli görev yapıyor



İzzet NAZLI/ HATAY (DHA)TÜRKİYE genelinde olduğu gibi Hatay´da da pandemiyle mücadelede getirilen tedbirler kapsamında ülke genelinde 80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'de başladı. Yasak 4 Ocak Pazartesi günü sabah 05.00'de sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber, Hatay´ın merkez ilçesi Antakya başta olmak üzere 15 ilçede ve mahallelerde, güvenlik güçleri sıkı denetim yapıyor. Araç, motosiklet ve vatandaşları durduran güvenlik güçleri, zorunlu haller dışında sokağa çıkanlara cezai işlem uyguluyor.

Edinilen bilgiye göre, kent genelindeki tedbirler kapsamında Hatay İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı 2 bin 600 personel ile Hatay İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı bin 313 personel ve 3 eğitimli köpek görev yapıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-12-31 23:46:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.