Yeni yıla dakikalar kala 7 yangın

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, akşam saatlerinde 7 ayrı yerde yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Hıdırbey, Cemal Gürsel, Sutaşı mahallelerinde 7 ayrı yerde bahçe ve otluk alanlarda yangın çıktı. Hatay Büyükşehir itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangınlar söndürüldü.
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