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EXPO Evi’nde EXPO 2021 için hazırlıklar hız kazandı EXPO Evi’nden 700 kişilik ekip yönetiliyor

İHA

EXPO Evi’nde EXPO 2021 için hazırlıklar hız kazandı EXPO Evi’nden 700 kişilik ekip yönetiliyor

Dünyanın üçüncü büyük organizasyonu olan ve Nisan ayında ‘Medeniyetler Bahçesi’ teması ile Hatay’da gerçekleştirilecek olan EXPO 2021’in hazırlıkları EXPO Evi’nden yönetiliyor.
Gastronomi şehri Hatay, yemek ve tatlı çeşidinin yanı sıra tarihi değerleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekerken, EXPO 2021'e “Medeniyetler Bahçesi” temasıyla ev sahipliği yapacak. Organizasyon için çeşitli alanlarda endemik ve tıbbi aromatik bitkilerle hazırlanacak botanik bahçelerinde, kentin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak. EXPO için Hatay’a gelecek şehirler, hazırlanacak botanik bahçelerinde hem kendi kültürlerini, hem de gastronomilerini ayrıca tarihi ve kültürel değerlerini tanıtabilecek. EXPO Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak, EXPO Evi’nde çalışmalar yürüttüklerini ayrıca EXPO’da yer alacak kooperatiflerin ürünlerinin sergilendiğini söyledi.
EXPO Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak, etkinliklerin minyatür çalışmalarının olduğunu hem de ofis çalışmalarının yapıldığını belirterek “EXPO Evi’nde bu alanda çalışmalarımıza başladık. Burası EXPO’da yapılacak bir takım etkinliklerin minyatür çalışmalarının olduğu alan hem de ofis çalışmalarının olduğu bir yer. Üst katlarda ofis çalışmalarını yürütüyoruz, alt katlarda ise EXPO’da olacak olan kooperatiflerin, sivil toplum kuruluşlarının EXPO’da yapılacak olan çalışmalarının başlandığı bir yer, daha sonra bunları alana taşıyacağız. EXPO iki alanda olacak Antakya ve İskenderun’da. İskenderun alanımız yaklaşık 100 bin metrekare alan içerisinde, burası uluslararası bir arenanın olacağı bir alan. Antakya ise 200 bin metrekare ulusal çalışmaların olduğu bir alan. İskenderun’da uluslararası bahçeler olacak ve 1314 ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor. Almanya’da Kiel ve Aalen, Nepal, Pakistan ile anlaşma yaptık, Macaristan, Azerbaycan ve Türkmenistan ile görüşmelerimiz devam ediyor. 1314 şehrimiz burada kendi kültürlerini yansıtabilecekleri birer bahçe vereceğiz. Alanlarında 6 ay boyunca çalışmalarına devam edecek. Ayrıca kendi gastronomilerini gösterebilecekleri, satışlarını yapabilecekleri alanda olacak. Yaklaşık 20 restoran var, birkaç şehir ile de anlaştık, İtalya’dan bir restoran gelecek, Nepal ve Pakistan bir yer istedi” dedi.
700 kişilik ekipleri olduğunu ve EXPO Evi’nden yönetildiğini belirten Eskiocak “700 kişilik bir ekibimiz var. Fen İşler Daire Başkanlığı inşaat çalışmalarını yürütürken orada hem inşaat çalışmalarına destek olmak hem de EXPO döneminde yapılacak olan etkinlikleri, organizasyonları hazırlandığı bir ekip çalışması devam ediyor. Ayrıca EXPO’da olmak isteyen gelen kooperatiflerden çalışmalarını istedik ve EXPO Evi’nde sergileniyor. Yaptıkları bölgesel, yöresel ürünleri ve farklı çalışmalarını alıyoruz, şimdilik burada sergileniyor ve sonra alana taşıyacağız” dedi.
Eskiocak, Nisan ayında açılış yapmak istediklerini ancak Covid19 salgını dolayısı ile ileri bir tarihe de ertelenebileceğini belirterek “biz Nisan ayında kapılarımızı açacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem inşaat hem de organizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Ama o dönemde katılımın sıkıntı olması durumunda veya Hatay’da durumun kötü gitmesi halinde birkaç aylık öteleme olabilecek. O dönem şartlar neyi gerektirirse, aşılama yapılır, oranlar düşerse çalışmalarımız devam edecek. Aksi takdir de durumların düzeldiği zamana göre çalışmalara hız vereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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