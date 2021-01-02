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FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci’den güvenli internet için 5 önemli tavsiye Lüleci, dünya genelinde inter kullanıcısı sayısının 4,5 milyarı, sosyal medya kullanıcı sayısının ise 3.8 milyarı aştığına dikkat çekti

İHA

FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci’den güvenli internet için 5 önemli tavsiye Lüleci, dünya genelinde inter kullanıcısı sayısının 4,5 milyarı, sosyal medya kullanıcı sayısının ise 3.8 milyarı aştığına dikkat çekti

FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci, dünya genelinde kullanım oranı her geçen gün artan internet ve sosyal medyada güvenlik endişelerinin de öne çıktığına dikkat çekerek, bireysel kullanıcılara önemli tavsiyelerde bulundu.
Elde edilen verilere göre halen dünya genelinde 4,5 milyardan fazla insan internet kullanıyor. Sosyal medya kullanıcı sayısı ise 3.8 milyarı aşmış bulunuyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı internet erişimine sahip ve dünya nüfusunun yarısından fazlasının 2021 yılının ortasına kadar sosyal medyayı kullanıcısı olması bekleniyor.
Öte yandan kullanıcılar internet ve sosyal medya kullanırken güvenlik ve kişisel bilgilerin gizliliği konusunda daha fazla endişe duyuyor.
FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci, sosyal medyada veri güvenliği ve kişisel verilerimizin güvenliğini sağlamak için 5 önemli ipucu verdi.
Sosyal medya kullanım oranı her geçen gün artarken, sosyal medya platformlarına erişim sağlamaya aracılık eden teknolojilerin de kullanıcı gizliliği ve kişisel verilerin kullanımıyla ilgili çeşitli güncellemeler yapmaya devam ettiğine dikkat çeken Lüleci, kişisel kullanıcılara güvenlik için şu tavsiyelerde bulundu;

1 Paylaşmadan önce düşünün
Bilinenin aksine, sosyal medya hesaplarınızın herhangi birinde paylaştığınız bir içerik, (fotoğraf, video, ses vb.) birkaç saniye sonra silseniz bile sonsuza dek internette yer alır. Sadece halka açık bir şekilde paylaşılmaz. Sosyal medya mecralarından size ait olan tüm verileri size eposta ile göndermesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede sildiğiniz ancak sosyal medya mecrasının verisinde saklanan fotoğrafınıza da erişmiş olursunuz.

2 Her uygulamaya erişim hakkı vermeyin
Akıllı cihazınıza herhangi bir mobil uygulama yükledikten sonra, uygulamaya ilk erişim sağlamaya çalıştığınızda, uygulamanın sizin çeşitli kişisel verilerinize erişmek istediği ile ilgili bir izin verme penceresi ile karşılaşırsınız. Bu genelde konum kullanımı, kamera ve mikrofona erişim sağlamak ya da fotoğraf galerinizde yer alan fotoğraflara erişim sağlamak olur. Mümkün olduğunca bilmediğiniz ya da kullanmadığınız sosyal medya uygulamasına erişim hakkı vermemeye çalışın ve zaman zaman bu erişim izinlerinin kontrolünü sağlayın.

3 Başkalarına ait cihazlar üzerinden hesaplarınıza giriş yapmayın
Sosyal medya platformları, reklamverenler için sizin kullandığınız cihaz üzerinde gezdiğiniz web sitelerinden, arama motorlarında araştırma yaptığınız konulara kadar birçok veriyi işlemek ve yeniden hedefleme yapmak için hafızasında tutar. Bu yüzden size ait olmayan cihazlardan sosyal medya hesaplarınıza giriş yaparak kişisel verilerinizin gizli kullanım çerezlerini giriş yaptığınız cihazın çerezleriyle eşleştirmenin önüne geçmeniz gerekir. Eğer bir başka cihaz üzerinden erişim sağlarsanız kişisel verileriniz yeniden hedeflenmesi için, giriş yaptığınız cihazın çerezlerine eklenebilir. Bu durum bugün olmasa da ilerleyen dönemlerde ciddi sorunlar meydana getirebilir.

4 Güvenli olmayan bağlantıları analiz edin ve tıklamayın
Veri güvenliğini sağlamanın bir diğer yolu da size gönderilen herhangi bir bağlantıya tıklamadan önce bağlantının güvenli olup olmadığını analiz etmektir. Sizinle paylaşılan bağlantının muhakkak SSL ile korunan bir web bağlantısı olup olmadığını kontrol edin, http'nin sonunda "s" takısı olduğuna dikkat edin: "https" ve kesinlikle unutmayın, hiçbir sosyal medya ağı size bir link göndererek şifrenizi, eposta adresinizi ve eposta adresinizin şifresini sizden istemez. Size sadece bilgilerinizi sıfırlamak için güvenli bir bağlantı epostası gönderir.

5 İfade özgürlüğünün bazı sonuçları vardır
Siyasal, sosyolojik, ekonomik ya da ekolojik; konusu her ne olursa olsun ifade özgürlüğünün bazı sonuçları vardır. Takipçileriniz, sahip olduğunuz ideolojik yapıdan farklı olarak bir düşünceye sahip olabilir. Kendi fikrinizi beyan ettiğiniz herkese açık olan paylaşımlar bu yüzden bazı takipçilerinizin hoşuna gitmeyebilir ve bu fikir ayrılığı, verinizin subjektif olarak takipçilerinizin aklına kodlanabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için paylaşımlarınızın erişimini kısıtlayın. Herkese açık paylaşım yapmak yerine belirli kişilere paylaşım yapmayı tercih edin.

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