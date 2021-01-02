Süper Lig: A. Hatayspor: 2- İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 16. haftasında A. Hatayspor, sahasında İH Konyaspor’u ağırladı. A. Hatayspor geriye düştüğü karşılaşmadan 21’lik galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (Maç sonucu)
25. dakikada Hızlı gelişen Hatayspor atağında Traore’nin pasında Boupendza, ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert vurdu, kalec Sehic son anda kornere çeldi.
27. dakikada sağdan Hatayspor atağında Boupendza’nın pasında topla buluşan Ruben Riberio’nun şutu az farkla auta gitti.
33. dakikada Guilherme’nin soldan ortasına arka direkte Skubic topu altı pasa doğru gönderdi. Bomboş pozisyonda olan Kravets topu kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. 01
43. dakikada sağdan Aabid’in ortasında savunmadan dönen topu kontrol ederek ceza sahası içerisinden plase vuruş ile topu ağlara gönderdi. 11
68. dakikada Katranis’in ortasında kafalardan seken ve son olarak kaleciden seken topu Boupendza tamamlayarak ağlarla buluşturdu. 21
71. dakikada Shengelia’nın kullandığı kornerde Jevtovic’in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mehmet Kısal xx, İbrahim Bozbey xx
Hatayspor: Munir Mohamedi xxx, Alexandros Katranis xx, Pablo Santos xx, Jean Billong xx, Strahil Popov xxx, Aabid Rayane xxx, Ruben Riberio xx, Boupendza xxx (Selim Ilgaz dk. 88 ?), Adama Traore (Yusuf Abdioğlu dk. 90 ?) xx, David Akintole xx Mame Diouf xx
Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Helder Barbosa, Abdurrahman Canlı, Mirkan Aydın
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
İH Konyaspor: Ibrahim Sehic xx, Guilherme xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Ahmet Çalık xxx, Nejc Skubic xxx, Erdon Daci xxx, Marko Jevtovic xx, Hadziahmetovic xx, Shengelia xx (Milosevic dk. 77 xx), Cikalleshi xx, Artem Kravets xxx
Yedekler: Eray Birniçan, Erten Ersu, Uğur Demirok, Oğuz Kaan Güçtekin, Ali Karakaya, Abdulsamet Kaya, Emre Pehlivan, Ahmet Karademir, Şener Kaya
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Kravets (dk. 33) (İH Konyaspor), Boupendza (dk. 43 ve 68) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Pablo Santos, Mame Diouf (A. Hatayspor), Abdülkerim Bardakçı, Erdon Daci, Marko Jevtovic (İH Konyaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.