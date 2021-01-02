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Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından


İzzet NAZLI / HATAY (DHA) Süper Lig´in 16'ıncı haftasında Atakaş Hatayspor, 1-0 geriye düştüğü maçta, İttifak Holding Konyaspor´u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
ÖMER ERDOĞAN: "MUTLUYUZ, YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, mücadeleden galip ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, oyuncularına teşekkür etti.
Maçın zorlu geçeceğini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını aktaran Erdoğan, "Konyaspor, bu ligin özellikle takım savunmasını yapan iyi takımlardan birisi. İstatistiklerine bakılınca lig ortalamasının üzerinde bir koşu mesafeli, yaklaşık her maçta 112 kilo metrelik bir koşu mesafesi var. Bu da ne kadar diri, koşan, mücadele eden bir takım olduğunu gösterdi. Oyuncularımızla da bunu paylaştık. 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı 2-1´e çevirmemiz gerçekten oyuncularımın çok büyük mücadelesi sonucu oluştu. Oyuncularımın bu mücadelesinden çok mutluyum, kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi hemen Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah orada da bu seriyi devem ettiririz. Mutluyuz, yolumuza devam edeceğiz inşallah."
Erdoğan, oyuncularına maç esnasında geriye düştüklerinde bile oyunu bırakmamaları ve disiplin bir şekilde oyun düzenini korumaları yönünde sık sık konuşmalar yaptığını aktardı.
İSMAİL KARTAL: "KAYBETTİK, ÜZGÜNÜZ"
Maçtan mağlup ayrıldıklarından dolayı üzgün olduklarını söyleyen İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, şunları söyledi: "Maça kontrollü başladık. Her şey planladığımız gibi gidiyordu, öne de geçtik. Rakibin birkaç tane etkili atakları vardı. Bunları bertaraf etmesini bildik ama devrenin bitimine birkaç dakika kala savunmada yaptığımız, bir topu uzaklaştıramamaktan dolayı devreye, içeriye 1-1 berabere girdik. İkinci yarıya yine kontrollü başladık. Disiplinli oyunumuzu devam ettirdik. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Ama gene her şey denk bir oyunla devam ederken, rakibin baktığınız zaman net pozisyonu yok. Gerçi bizim de o ana kadar belki net pozisyonumuz yok ama oyunu dengeledik her iki takımda kontrollü olarak geçiyordu. Yine savunmada bir anlaşmazlıktan dolayı yediğimiz bir golle geriye düştük. Daha sonra maçı çevirmek için oyuncularım bir gayret gösterdiler. Sonuçta birkaç tane net pozisyonlara girdik. Bunları değerlendiremedik, kaybettik. Üzgünüz, artık salı günkü Galatasaray maçını düşünüyoruz. Hep beraber Galatasaray maçına elimizdeki sağlıklı ve sağlam oyuncularla en iyi şekilde hazırlanacağız. Hatayspor´a da başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ömer Erdoğan'ın açıklamaları
-İsmail Kartal'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-01-02 22:29:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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