Hatayspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını başladı

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Hatayspor, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Antakya Atatürk Stadı’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir buçuk saat süren idmanda 5’e 2 top kapma, dar alan çalışması ve taktik idmanı gerçekleştirdi.

Hatayspor kafilesi, yarın öğleden sonra özel uçakla Ankara’ya gidecek.

Bordobeyazlı ekip, Gençlerbirliği ile 6 Ocak Çarşamba günü saat 16.00’da Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak.

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