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Altın kaplamalı künefe 24 ayar saf altından künefe yapıldı Altın künefenin porsiyonu 150 liradan satılıyor

İHA

Altın kaplamalı künefe 24 ayar saf altından künefe yapıldı Altın künefenin porsiyonu 150 liradan satılıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi şehri ağına dahil edilen Hatay’ın coğrafi işaret tescil belgesine sahip tatlısı künefe, saf altın ile kaplandı.
Tel kadayıfın arasına konulan özel tuzsuz peyniriyle tereyağıyla kızartılan ve üzerine dökülen şerbetiyle eşsiz bir tada dönüşen Antakya künefesi, 24 ayar saf altın ile kaplandı. Helal gıda sertifikalı, yenilebilir altın ile kaplanan künefe dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Altın kaplama künefenin şimdilik Hatay’da satışı yapılırken Haas Mosaic Künefe sahibi Mustafa Karabay altının çok değerli olduğunu, Hatay için de değerli olan künefe ile birleştirerek künefeye değer kattıklarını söyledi.
Mustafa Karabay altın ile yapılan gıdaların revaçta olduğunu ve kendilerinin de buradan yola çıkarak altın ile künefeyi birleştirdiklerini belirterek “Hatayımızın değerlerinden bir tanesi olan künefeye daha da değer katmak istedik. 24 ayar altın varak ile altın künefemizi dikkat çekmek için yaptık. Dikkat de çekeriz inşallah, çünkü altın çok değerlidir, altın künefemizi, Hatayımızın künefesini Türkiye’ye duyurmak için böyle bir girişimde bulunduk. Altın etler, çaylar, kahveler gibi gıdalarda altın kullanılıyor. Altın revaçta olduğu için bu da yenilebilir 24 ayar altın. Biz de dünyada ilk defa künefede altını denedik ve de çok güzel oldu” dedi.
Bir porsiyon künefenin 150 gram olduğunu ve yaklaşık 10 miligramlık altın kullandıklarını belirten Karabay “Her porsiyonda 150 gram künefemiz, 75 gram peynirimiz var, üzerinde de yaklaşık 10 miligram saf 24 ayar altın katıyoruz. Bu şekilde müşterilerimize sunmaya çalışacağız. Tabi bu altın künefe her zaman yenmez. Müşterilerimiz bunu özel günlerde, yıl dönümlerinde, doğum günlerinde güzel bir şekilde değerli gördükleri insanlara, sevdiklerine takdim edebilirler” dedi.
Karabay porsiyonunu 150 liraya sattıklarını, Covid19 salgınından dolayı paket yaparak müşterilerine sunduklarını söyledi.
Şimdilik sadece Hatay’da hizmet verdiklerini ifade eden Karabay, “Sıcak yenmesi gerekir, çünkü biz de sıcakken üzerini altınla kapatıyoruz” dedi.
Hatay’ın değerlerinden olan künefeye değer kattıklarını belirten Karabay “Hatayımızın çok büyük değerleri vardır. En başta künefemiz, onun da değerini katladık ve altın yaptık. İnşallah pandemi de biter, bittikten sonra da masalarımızı açarız ve herkesi künefe yemeye bekleriz. Sloganımız da zaten künefe mutlu ol” dedi.
Altın künefenin ilk defa tadına bakan Büşra Berber ise duyduğunda çok şaşırdığını ve denemek istediğini belirterek “Altın künefeyi duyduğumda çok şaşırdım ve bunu denemek istedim. Hem tadı, hem de Hatayımızın özelliği açısından künefeyi çok sevdiğim için ayrıyeten altın oluşu cezbetti. Denedim ve harika bir tadı var. İnsanın böyle kendini şımarttığı güzel anlar yaşıyorsun yerken. Düşünenlere ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir yenilik getirdikleri için” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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