95 yaşındaki Hüseyin dede koronayı yendi 10 çocuğu 50 torunu bulunan Hüseyin Koşun 24 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde korona virüse yakalanan 95 yaşındaki Hüseyin Koşun, 24 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde 82 yaşındaki eşi Nezahat Koşun ile yaşayan, 10 çocuğu, 50 torunu olan Hüseyin Koşun, 8 Aralık günü rahatsızlandı. Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Koşun'un korona virüs testi pozitif çıktı.

24 gün süren tedavisinin ardından Hüseyin Koşun taburcu edildi.

Torunu Hüseyin Bayat, 95 yaşındaki dedesinin tedavisinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ferhat Koşun ise dedesinin virüsü atlatmasına çok şaşırdıklarını ve sevindiklerini söyledi.

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