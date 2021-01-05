Hatayspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antakya Atatürk Stadı’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir saat süren idmanda 5'e 2 top kapma, pas drili ve hava topu çalışması yapıldı.

Hatayspor kafilesi, bugün öğleden sonra özel uçakla Ankara’ya gidecek.

Bordobeyazlı ekip, Gençlerbirliği ile 6 Ocak Çarşamba günü saat 16.00’da Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak.

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