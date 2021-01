Yılbaşı kabusa döndü Gözüne yaklaşık 58 milimetrelik demir parçası saplandı

Hatay’da yılbaşında eğlence amaçlı kullanılan havai fişek ve maytap gibi maddeler dolayısı ile bir kişinin gözüne yaklaşık 58 milimetrelik demir parçası saplandı. Son olarak Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, yılbaşı akşamı havai fişek nedeniyle yaralanmıştı.

20 yıllık doktorluk meslek hayatında yaralanmalar nedeniyle yılbaşı gününü hastanede geçirdiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hamit Özen, bu sene bir hastanın gözünden yaklaşık 58 milimetre çapında metal parça çıkardıklarını söyledi.

Op. Dr. Hamit Özen, “Yeni yıla yine torpil patlamaları ve patlayıcı madde yaralanmaları ile girdik. 20 senedir bu işi yapıyorum ve neredeyse her yılbaşı hastanede geçirmek zorunda kalıyorum. Bu tip yaralanmaların çoğu genç ve çocuk hastalar oluyor. Bunları bazen ameliyat ile kurtarabiliyoruz ama bazen organ kaybı ile sonuçlanabiliyor bu tür patlayıcı travmalar. Yine de bu sene aynı travmalara maruz kalan birçok hasta ile karşılaştık ve bir tanesi de meslek hayatı boyunca karşılaştığım en ciddi travmalardan bir tanesi. Aynı şekilde Galatasaraylı futbolcunun da maytap patlaması sonucu ciddi hasarlar var. Biz hekim ve bir insan olarak çok üzülüyoruz bu tip şeylere. Bu patlayıcı maddelerin, havai fişeklerin, torpillerin satılması konusunda yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Çünkü 20 seneden beri her yılbaşında aynı şeylerle her iyi ve kötü günde bu tip şeylerle karşılaşıyoruz. Buna farkındalık oluşturmak istiyorum ülke çapında” dedi.

