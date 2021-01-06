Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor 8 gündür aynı yerde Ali’yi bekliyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor 8 gündür aynı yerde Ali’yi bekliyorlar

İHA

Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor 8 gündür aynı yerde Ali’yi bekliyorlar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan'ı arama çalışmaların devam ediyor.
8 gün önce Çevlik Sahili'nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalarına AFAD koordinasyonunda ANDA arama kurtarma ekipleri kıyıdan devam ederken aile gelecek bir haber bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona kurbanı baba oğul yan yana defnedildi
YEREL HABERLER Korona kurbanı baba oğul yan yana defnedildi
Yılbaşı kabusa döndü Gözüne yaklaşık 58 milimetrelik demir parçası saplandı
YEREL HABERLER Yılbaşı kabusa döndü Gözüne yaklaşık 58 milimetrelik ...
Hatay’da kıraathanede kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Hatay’da kıraathanede kumar oynayan 11 kişi suçüstü ...
Baba-oğul bir gün arayla koronadan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Baba-oğul bir gün arayla koronadan hayatını kaybetti
Kumar baskınında 11 kişiye 38 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kumar baskınında 11 kişiye 38 bin TL ceza
Havai fişek yaralanmaları nedeniyle yeni yıla 20 yıldır hastanede giriyor
YEREL HABERLER Havai fişek yaralanmaları nedeniyle yeni yıla 20 ...
Denizde kaybolan Ali Nail Gündoğan'ın 1 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı 7 gündür aynı yerde Ali’yi bekliyorlar
YEREL HABERLER Denizde kaybolan Ali Nail Gündoğan'ın 1 ay önceki ...
Payas'ta motosiklet uygulaması
YEREL HABERLER Payas'ta motosiklet uygulaması
Hatayspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını ...
Yaralı şahine polisler sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı şahine polisler sahip çıktı
95 yaşındaki Hüseyin dede koronayı yendi 10 çocuğu 50 torunu bulunan Hüseyin Koşun 24 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi
YEREL HABERLER 95 yaşındaki Hüseyin dede koronayı yendi 10 çocuğu 50 ...
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'da 360 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 360 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Altın kaplamalı künefe 24 ayar saf altından künefe yapıldı Altın künefenin porsiyonu 150 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Altın kaplamalı künefe 24 ayar saf altından künefe ...
Hatayspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını ...
Hatay'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları ...
Denizde kaybolan gencin babası: "Yürek dayanmıyor artık" Hatay'da 6 gün önce denize açıldığı botun alabora olması sonucu kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor Baba Cumali Gündoğan, "6 gündür oğlum sağ mı ölü mü bilemiyorum, yürek dayanmıyor artık" diyerek çalışmaların hızlandırılmasını istedi
YEREL HABERLER Denizde kaybolan gencin babası: "Yürek dayanmıyor ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X