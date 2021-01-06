Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi

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Hatay'ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın'ın geçtiğimiz günlerde, korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığı için rahatsızlığının artması sonucu tedbir amaçlı Ankara'ya sevk edildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yatmakta olan Başkan Sayın, bu sabah tedbir amaçlı Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Sayın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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