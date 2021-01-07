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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucuyu "Cesur" buldu

İHA

Uyuşturucuyu "Cesur" buldu

Hatay’ın Altınözü ilçesinde narkotik köpeği "Cesur" ile bir evde yapılan aramada uyuşturucu bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Boynuyoğun Mahallesi'nde ikamet eden M.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timlerince ‘Cesur’ isimli narkotik köpeği ile birlikte şüpheli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 20 gram kubar esrar maddesi, 5 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Şüpheli M.K. gözaltına alındı.

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