Hatayspor'da Gökhan Karadeniz ile yollar ayrıldı

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İzzet NAZLI / HATAY,(DHA)Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Lig´in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor´da geçen sezon TFF 1´inci Lig´de yaşanan şampiyonlukta takıma önemli katkılar veren Gökhan Karadeniz ile yollar ayrıldı. Hatayspor Kulübü´nden yapılan açıklamada, "Tecrübeli futbolcumuz Gökhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Gökhan Karadeniz'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-01-07 16:54:25



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