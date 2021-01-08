"Expo 2021 Hatay"a Covid-19 nedeniyle yeni tarih Savaş: "Ertelemeyi fırsata dönüştüreceğiz"

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan29 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Expo 2021 Hatay, Covid19 salgınının artarak devam etmesi nedeniyle 10 Aralık 2021‘e ertelendi.

Hatay Büyükşehir Belediye tarafından yapılan açıklamada, Antakya ve İskenderun’daki iki farklı alanda Medeniyetler Bahçesi temasıyla gerçekleştirilecek organizasyonun tarihi, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararla 10 Aralık 2021 olarak belirlendiği belirtildi.

Dünyada, Türkiye’de ve Hatay’da salgınının son aylarda olağanüstü şekilde yayılmasının neden olduğu sağlık koşullarını dikkate aldıklarını ifade eden AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, “Expo organizasyonunu üstlenen kentlerin, yurtiçi ve yurtdışından gelecek katılımcı ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliğine öncelik vermesi çok önemlidir. Expo 2021 Hatay’ın Aralık 2021'e ertelenmesi kararı, pandeminin dünyanın her tarafında insan hayatını ciddi biçimde tehlikeye sokan büyük etkisi nedeniyle alındı. Bu ertelemenin hem Expo 2021 Hatay ziyaretçileri, hem ulusal ve uluslararası katılımcılar için daha güvenli bir Expo ortamı ve deneyimi sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, alınan kararı değerlendirmesinde organizasyonu 23 Nisan 2021’de gerçekleştirmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti. Savaş, “23 Nisan 2021'de Expo 2021 Hatay'ı organize etmek için var gücümüzle çalışırken, Covid19 salgını şehrimiz dâhil tüm dünyada normal yaşamı ciddi şekilde etkiledi. Biz bu erteleme kararını bir fırsata dönüştürmek ve 10 Aralık 2021'e kadar olan zamanı Expo 2021 Hatay'ın çok daha başarılı olması için değerlendireceğiz. Bu süreçteki verimli iş birliği ve yardımları için AIPH Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

Bilindiği üzere pandemi sebebiyle dünyadaki birçok organizasyon ileri bir tarihe ertelenmişti. 2020 yılındaki Tokyo Olimpiyatları 2021 yılına, Katar’da yapılması planlanan Expo 2021 Doha etkinliği de Covid19 pandemisi nedeniyle 2023 yılına ertelenmişti.

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