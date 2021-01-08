Migren tedavisinde botoks uygulaması

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, nörolojik hastalıklarda botoksu uygulamasının iyileştirici etkisi olduğuna dikkat çekerek, özellikle kronikleşen migrenlerde etkili sonuçlar alındığını söyledi.

Dr. Atilla Kara, en sık görülen baş ağrı tiplerinden olan migrenin; kişinin yaşam kalitesini düşüren ve günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Migren ağrısı; zonklayıcı vasıfta, yaklaşık 4 ile 72 saat süren, beraberinde bulantı ve kusmanın eşlik ettiği, tek taraflı ya da iki taraflı gelip geçici, bazen sık aralıklara süregelen bir tür ağrıdır. Ataklar halinde seyir gösteren baş ağrıları, ayda en az 89 defa yaşanırsa, kronik migren olarak bilinir" dedi.

Botoksun, Clostridium Botulinum isimli bir bakterinin ürettiği bir toksin olduğunu belirterek, "Botokstan, sadece kozmetik alanda değil, nörolojik hastalıkların tedavisinde de yararlanabiliyoruz. Botoksun, kas gevşetici etkisinden dolayı özellikle migren tipi baş ağrılarında etkili sonuçları bulunmaktadır. Her migrende botoks uygulanmaz. Özellikle kronik migren dediğimiz 15 20 günden fazla atağı olanlara uygulama yapılır. Botoksu, migren dışında; Blefarospazm dediğimiz göz kapağının istemsiz kasılmasında, Hemifasiyal Spazm dediğimiz, yüzde istemsiz kasılmalarda, Servikal Distoni dediğimiz boyun kaslarının istemsiz kasılmaları gibi nörolojik hastalıklarda kas içerisine uygun dozda botoks uygulamasının yararı olacaktır" diye konuştu.

Botoks uygulamasını poliklinik şartlarında, özellikle diğer nörolojik hastalıklarda, istemsiz kasılmalarda, EMG iğnesiyle, ilgili kasa gelerek kastaki aktiviteyi görüp, botoks uyguladıklarını belirten Dr. Atilla Kara, botoksun toplam etkinlik süresinin 3 ile 6 ay arasında değişebildiğini ve tekrar uygulanabildiğini kaydetti.

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