Ömer Erdoğan: "Munir ilk başta bilerek yapılıyormuş gibiydi ancak şansız bir pozisyon yaşamış" “Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ömer Erdoğan: "Munir ilk başta bilerek yapılıyormuş gibiydi ancak şansız bir pozisyon yaşamış" “Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz”

İHA

Ömer Erdoğan: "Munir ilk başta bilerek yapılıyormuş gibiydi ancak şansız bir pozisyon yaşamış" “Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz”

Ligin 18. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek A. Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan Gençlerbirliği maçında rakibe yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gören kaleci Munir ile ilgili olarak şansız bir pozisyon yaşadığını söyledi.
Ligin 18. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı’nda çalışmalarını sürdürdü. İdmanda 5'e 2 top kapma ve core çalışması yapılırken, kaleciler ayrı çalıştı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan geçen hafta deplasmandaki Gençlerbirliği maçında, kaleci Munir Mohand Mohamedi'nin rakip oyuncuya yönelik hareketini "talihsiz bir maç yaşadık" diye ifade ederken, "Maç istediğimiz gibi giderken rakibin bize karşı kapanıp kontra ataklarla hücum edeceğini bildiğimiz için ilk golü atmamız çok önemliydi çünkü golü attıktan sonra rakibin de daha çok risk alıp oyunun bizim lehimize döneceğini beklerken maalesef talihsiz bir pozisyonla karşılaştık. Tabii ki sıcağı sıcağına açıkçası pozisyonu çok değerlendiremedik. İlk başta sanki bilerek yapılıyormuş gibiydi ancak detaylı inceleyince şansız bir pozisyon yaşamış. Kamerada detaylı bir şekilde incelediğimizde Munir kesinlikle rakibi görmüyor ve doğal olarak kalkarken destek alarak kullanacağı ayağını uzatıp bir kalkış şekli var. O ara zaten Gençlerbirliği futbolcusu Arda'nın da normalde yüzü kaleye dönükken Munir'e doğru tam dönmesiyle çok şanssız bir pozisyon yaşamışız. Tabi bu Munir'i kaybetmekle birlikte devamında penaltı, 10 kişi kalmamız bizi tabii ki sıkıntıya soktu. Dediğim gibi yaşandı, bitti. Üzüldük ama 10 kişi kalmalarına rağmen oradan iyi bir sonuç almaya çalışan oyuncularımız vardı."
Seyir zevki güzel olacak bir maç beklediğini belirten Erdoğan, "Analizlerimizi yaptık, biz de iyi durumdayız. Özellikle son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah güzel bir futbolla sahamızda güzel bir sonuç alırız. Bana göre son haftalarda ofansif anlamda çok gol atan iki tane takım karşılaşacak. Seyir zevki güzel olacak bir maç bekliyorum" dedi.

Kaleci Munir: "Umarım kötü niyetli olmadığıma inanılır"
Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören kaleci Munir ise, yaşanan talihsiz olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Hakemler de o şekilde karar verdi zaten. Benim de böyle bir niyetim yoktu. Sadece ayağa kalkmak istedim. Ayağa kalkamadım, hakemler de öyle düşündü. Hakemler açısından da çok normaldi çünkü ben de görüntüde gördüğüm üzere vuruyor gibi görünüyordum. Sadece bana inanlara veya inanmayanlara bir şey söyleyemem. Çok kötü bir durumda takımı bıraktığım için çok üzgünüm. Öncelikle bütün takım arkadaşlarıma, Hatay kamuoyuna, taraftarlarına çok özgün olduğumu söylemek istiyorum, umarım kötü niyetli olmadığıma inanılır" dedi.
Munir, Gençlerbirliği oyuncusunu görmediğini belirterek, "O anda aslında topu aldım ve yere yattım. Tabii ki izleyenler, 'arkama baktığımda futbolcuyu gördüm ve öyle vurdum' sanabilirler ama aşağıda yatan oyuncuyu görmedim ve ben de bir reaksiyonla hemen kalkmak istedim, ayağım suratına geldi. Takım olarak çok iyi durumdaydık, iyi gidiyorduk ve benim bu hareketim takımda moral kaybına ve maçı kaybetmemize neden olduğunu biliyorum ama şunu da umuyorum Türkiye Futbol Federasyonunun bana vereceği cezada umarım iyi niyetimden şüphe etmezler. Sadece bazen adım atarsınız, bazen yolunuza sert kaya çıkar ve ben o sert kayaya çarptım. O hareketim de öyle algılandı" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

A. Hatayspor’a 23 yaşında Liberyalı Forvet
YEREL HABERLER A. Hatayspor’a 23 yaşında Liberyalı Forvet
Hatayspor'da hedef Beşiktaş maçından iyi sonuç almak
YEREL HABERLER Hatayspor'da hedef Beşiktaş maçından iyi sonuç almak
Hatayspor, Kamara'yı transfer etti
YEREL HABERLER Hatayspor, Kamara'yı transfer etti
Denizde kaybolan Ali’yi arama çalışmaları 10. gününde
YEREL HABERLER Denizde kaybolan Ali’yi arama çalışmaları 10. gününde
Samandağ’da semt pazarları 1 ay daha kurulmayacak
YEREL HABERLER Samandağ’da semt pazarları 1 ay daha kurulmayacak
Deprem simülasyon tırında vatandaşlara eğitim verildi AFAD’ın deprem simülasyon tırı vatandaşlara deprem anını yaşattı
YEREL HABERLER Deprem simülasyon tırında vatandaşlara eğitim ...
MOD CEO’su Mohammad S. Ahmed: “Türkiye, yatırım için doğru tercih”
YEREL HABERLER MOD CEO’su Mohammad S. Ahmed: “Türkiye, yatırım için ...
Hatay’da göçmen kaçakçılığı operasyonu Gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay’da göçmen kaçakçılığı operasyonu Gözaltına ...
Kaybolan Suriyeli çocuğu zabıta buldu
YEREL HABERLER Kaybolan Suriyeli çocuğu zabıta buldu
Hatay’da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak içki operasyonu
Migren tedavisinde botoks uygulaması
YEREL HABERLER Migren tedavisinde botoks uygulaması
"Expo 2021 Hatay"a Covid-19 nedeniyle yeni tarih Savaş: "Ertelemeyi fırsata dönüştüreceğiz"
YEREL HABERLER "Expo 2021 Hatay"a Covid-19 nedeniyle yeni ...
Erzin’in düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Erzin’in düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı ...
Ayrıldığı eşi tarafından çocuğu kaçırılan annenin feryadı Kaçırdığı çocuğunun silahlı fotoğrafını annesine gönderdi Hatay'da kendisine şiddet uygulayan boşanma aşamasındaki eşinin 2 yaşındaki oğlunu kaçırdığını iddia eden Hatice İnci, "Çocuğumu istiyorum, birileri sesimi duysun artık, sadece çocuğumu istiyorum" diyerek yardım istedi Hatice İnci: "Bana en son gönderdiği fotoğrafta çocuğumun yanında bir silah vardı. Bunu da bana tehdit amaçlı yaptığını düşünüyorum"
YEREL HABERLER Ayrıldığı eşi tarafından çocuğu kaçırılan annenin ...
Hatayspor’dan kaleci Munir açıklaması
YEREL HABERLER Hatayspor’dan kaleci Munir açıklaması
Hatayspor´dan kaleci Münir açıklaması
YEREL HABERLER Hatayspor´dan kaleci Münir açıklaması
Hatay’da sazlık yangını
YEREL HABERLER Hatay’da sazlık yangını
Denizde kaybolan Ali’yi arama çalışmaları 9. gününde
YEREL HABERLER Denizde kaybolan Ali’yi arama çalışmaları 9. gününde
Hatayspor, Gökhan Karadeniz ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Hatayspor, Gökhan Karadeniz ile yollarını ayırdı
Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına ...
Hatayspor'da Gökhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Hatayspor'da Gökhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Kendisine şiddet uygulayan eşinin, oğlunu kaçırdığını iddia etti
YEREL HABERLER Kendisine şiddet uygulayan eşinin, oğlunu kaçırdığını ...
İş yerinde alkol alarak kumar oynarken yakalandılar 7 kişiye sosyal mesafe ve Covid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 44 bin 100 lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER İş yerinde alkol alarak kumar oynarken yakalandılar 7 ...
Uyuşturucuyu "Cesur" buldu
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu "Cesur" buldu