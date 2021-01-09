Hatay’da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları 11. gününde de devam ediyor.

Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde 10 gün önce Ali Nail Gündoğan (23) arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve ANDA arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gündoğan'ın bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalarına 11 gündür aralıksız devam ediyor.

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