Gizemini duyan oraya gidiyor! Yer çekiminin olmadığı iddia ediliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Hatayspor karşılaşması için Beşiktaş, Hatay’a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hatay havaalanına gelen Beşiktaş’ı Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız karşılayarak Teknik Direktör Sergen Yalçın’a çiçek takdim etti. Daha sonra takım otobüsüne binen kafile yoğun güvelik önlemleri altında otele yerleşerek kampa girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.