Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Atakaş Hatayspor, yarın kendi sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig´in 18´inci haftasında yarın sahasında Beşiktaş´ı ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Antakya Atatürk Stadı´nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Bordo-beyazlı ekip idmanda, pas drili, hava topu ve 5´e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, yaklaşık bir saat sürdü. Takım daha sonra otelde kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.
Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile yarın saat 19.00´da Antakya Atatürk Stadı'nda mücadele edecek.
DHA-Spor Türkiye-Hatay İzzet NAZLI
2021-01-09 20:28:01
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