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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır

İHA

Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır

Hatayspor, Süper Lig’in 18. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antakya Atatürk Stadı’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir saat süren idmanda 5'e 2 top kapma, pas ve hava topu çalışması yapıldı.
Yapılan idmanı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ziyaret ederek, futbolculara Beşiktaş maçı öncesinde başarılar diledi.
Hatayspor kafilesi, otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Bordobeyazlı ekip, Beşiktaş ile 10 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Antakya Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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