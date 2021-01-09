Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır

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Hatayspor, Süper Lig’in 18. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antakya Atatürk Stadı’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir saat süren idmanda 5'e 2 top kapma, pas ve hava topu çalışması yapıldı.

Yapılan idmanı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ziyaret ederek, futbolculara Beşiktaş maçı öncesinde başarılar diledi.

Hatayspor kafilesi, otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Bordobeyazlı ekip, Beşiktaş ile 10 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Antakya Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.

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