Kanser hastası kadın sosyal medyadan sesini duyurdu, Hatayspor - Beşiktaş maçını izleyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanser hastası kadın sosyal medyadan sesini duyurdu, Hatayspor - Beşiktaş maçını izleyecek

İHA

Kanser hastası kadın sosyal medyadan sesini duyurdu, Hatayspor - Beşiktaş maçını izleyecek

Hatay’da Süper Lig’in 18. Haftasında oynanacak olan HataysporBeşiktaş maçına kanser hastası olan bir kadın, maça gelebilmek için Twitter'dan sesini duyurdu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, kanser hastası kadını maça getirdi.
Süper Lig’in 18. Haftasında Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Hatayspor Beşiktaş maçına gelmek isteyen kanser hastası Tulgay Fırıncıoğulları, sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı. Arkadaşları da destek vererek sesini duyuran Fırıncıoğulları için Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın talimatları ile özel olarak protokol tribününden maçı izlemek üzere yerini aldı.
Maça oğlu ve kızı ile birlikte geldiğini ve çok mutlu olduğunu belirten Tulgay Fırıncıoğulları "Bende hem Beşiktaş hem de Hatayspor taraftarıyım. Twitter’dan sesimi duyurmaya çalıştım ve arkadaşlarımda bana destek oldular. Valilikten izin alındı ve bende geldim. Taraftarları olduğum iki takımında maçını izlemeye geldim. Çok heyecanlıyım ve de çok mutluyum. Sayın Valimize, Beşiktaş ve Hatayspor camiasına teşekkür ederim. Oğlum ve kızım ile birlikte geldim. 9 yıldır kas, 4 yıldır da akciğer kanseri hastasıyım. İki ağır hastalıkla mücadele ediyorum ve bu şekilde çok mutlu oldum” dedi.
Fırıncıoğulları daha sonra stada geçerek, protokol tribününde yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atakaş Hatayspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Denizde kaybolan genci arama çalışmalarında 12. gün
YEREL HABERLER Denizde kaybolan genci arama çalışmalarında 12. gün
Spor salonları kapanınca dağda antrenmana başladılar
YEREL HABERLER Spor salonları kapanınca dağda antrenmana başladılar
Hatay’da yük treni iş makinasına çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da yük treni iş makinasına çarptı: 1 yaralı
Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır
YEREL HABERLER Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır
Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Hatay'da (EK FOTOĞRAF)
YEREL HABERLER Beşiktaş, Hatay'da (EK FOTOĞRAF)
Beşiktaş Hatay’a geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş Hatay’a geldi
Hatay’da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Hatay’da denizde kaybolan genci arama çalışmaları ...
Beşiktaş, Hatay'da
YEREL HABERLER Beşiktaş, Hatay'da
Denizde kaybolan gencin ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Denizde kaybolan gencin ailesine ziyaret
Samandağ'da saman yangını Bir depoda çıkan yangında 10 ton saman balyası ve yarım ton buğday yanarak kül oldu
YEREL HABERLER Samandağ'da saman yangını Bir depoda çıkan yangında ...
Defne’de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Defne’de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Dörtyol’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı anısına ‘Kan Bağışı’ kampanyası
YEREL HABERLER Dörtyol’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı ...
İskenderun’da konaklama tesislerine polis denetimi Fuhuşa aracılık eden 1 kişi ile hırsızlık zanlısı 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER İskenderun’da konaklama tesislerine polis ...
Hatay'da 'yalancı bahar'a aldanan portakal ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Hatay'da 'yalancı bahar'a aldanan portakal ağaçları ...
Ömer Erdoğan: "Munir ilk başta bilerek yapılıyormuş gibiydi ancak şansız bir pozisyon yaşamış" “Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: "Munir ilk başta bilerek yapılıyormuş ...
A. Hatayspor’a 23 yaşında Liberyalı Forvet
YEREL HABERLER A. Hatayspor’a 23 yaşında Liberyalı Forvet
Hatayspor'da hedef Beşiktaş maçından iyi sonuç almak
YEREL HABERLER Hatayspor'da hedef Beşiktaş maçından iyi sonuç almak
Hatayspor, Kamara'yı transfer etti
YEREL HABERLER Hatayspor, Kamara'yı transfer etti
Denizde kaybolan Ali’yi arama çalışmaları 10. gününde
YEREL HABERLER Denizde kaybolan Ali’yi arama çalışmaları 10. gününde
Samandağ’da semt pazarları 1 ay daha kurulmayacak
YEREL HABERLER Samandağ’da semt pazarları 1 ay daha kurulmayacak
Deprem simülasyon tırında vatandaşlara eğitim verildi AFAD’ın deprem simülasyon tırı vatandaşlara deprem anını yaşattı
YEREL HABERLER Deprem simülasyon tırında vatandaşlara eğitim ...
MOD CEO’su Mohammad S. Ahmed: “Türkiye, yatırım için doğru tercih”
YEREL HABERLER MOD CEO’su Mohammad S. Ahmed: “Türkiye, yatırım için ...