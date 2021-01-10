Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 18. haftasında A. Hatayspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 22 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal’ın uzun topunda, Abubakar ceza sahası dışından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 01

7. dakikada Akintola’nın sağdan yerden ortasında topu alan Boupendza ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 11

15. dakikada Atiba’nın topuk pasında topla birlikte ceza sahasına giren Larin’in plase vuruşu az farkla auta gitti.

20. dakikada Selim’in pasında altı pas önünde topla buluşan Akintola topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçersiz sayıldı.

24. dakikada Mesut’un soldan ortasına topu önüne iyi alıp, rakibini geçen Boupendza meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu. 21

41. dakikada sağdan Ghezzal’ın kullanıldığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş kalan Larin kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 22



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Hatayspor: Akın Alkan xxx, Mesut Çaytemel xx, Pablo Santos xx, Jean Billong xx, Strahil Popov xxx, Aabid Rayane xxx, Ruben Riberio xx, Selim Ilgaz xxx, Adama Traore xx, David Akintole xx Boupendza xxx

Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Katranis, Soner Örnek, Sackey, Mert Altınöz, Abdurrahman Canlı, Mirkan Aydın, Kessely Kamara, Joseph Akomadı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Vida xxx, N'Sakala xx, Josef De Souza xx, Atiba xxx, Necip xx, Ghezzal xx, Cyle Larin xxx, Aboubakar xxx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Montero, Güven Yalçın, Oğuzhan, Hasic, Dorukhan Toköz, Hüseyin Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Boupendza (dk. 7 ve 23) (Hatayspor), Aboubakar (dk. 6), Larin (dk. 41) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Aabid, Boupendza (Hatayspor)

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