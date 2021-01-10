Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 18. haftasında A. Hatayspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Karşılaşma ilk yarıda atılan goller ile 22 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

89. dakikada Boupendza’nın pasında Kamara topla buluştu, şutunu çekmekte gecikince savunma pozisyonunu bozdu.

90. dakikada Aboubakar ceza sahasından sert vurdu ancak top kaleci Akın’da kaldı.



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Hatayspor: Akın Alkan xxx, Mesut Çaytemel xx, Pablo Santos xx, Jean Billong xx, Strahil Popov xxx, Aabid Rayane xxx, Ruben Riberio xx, Selim Ilgaz xx (Kessely Kamara dk. 80 xx), Adama Traore xx (Sackey dk. 74 xx), David Akintole xx Boupendza xxx (Mirkan Aydın dk. 90 ?)

Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Katranis, Soner Örnek, Mert Altınöz, Abdurrahman Canlı, Joseph Akomadı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Vida xxx, N'Sakala xx, Josef De Souza xx, Atiba xxx, Necip xx (Oğuzhan Özyakup dk. 64 xx), Ghezzal xx (Kevin N'Koudou dk. 68 xx), Cyle Larin xxx, Aboubakar xxx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Montero, Güven Yalçın, Hasic, Dorukhan Toköz, Hüseyin Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Boupendza (dk. 7 ve 23) (Hatayspor), Aboubakar (dk. 6), Larin (dk. 41) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Aabid, Boupendza, Billong, Pablo Santos (Hatayspor), Welinton (Beşiktaş)

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