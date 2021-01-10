Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: 2-2



İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), Serkan Çimen (xx)

HATAYSPOR: Akın Alkan (xx) Billong (xxx), Aabid (xxx), Boupendza (xxx) (Dk. 90+3 Mirkan Aydın) Selim (xx) (Dk. 80 Kamara), Pablo Santos (xx), Mesut Çaytemel (xx), Akintola (xxx), Traore (xx) (Dk. 74 Sackey x), Ribeiro (xx), Popov (xx)

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu (xx) Rosier (xx), Josef de Souza (xx), Atiba (xx), Aboubakar (xxx), Larin (xxx), Ghezzal (xxx) (Dk. 68 Nkoudou x), Necip Uysal (xx) (Dk. 63 Oğuzhan Özyakup x), N'Sakala (xx), Welinton (xx), Vida (xx)

GOLLER: Dk. 7 Dk. 23 Boupendza (Atakaş Hatayspor) Dk. 6 Aboubakar, Dk. 41 Larin (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Aabid, Boupendza, Billong, Pablo Santos (Atakaş Hatayspor) Welinton (Beşiktaş)Süper Lig'in 18´inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.6´ncı dakikada Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golü ile öne geçti. Sağ kanattan Rachid Ghezzal'ın gönderdiği uzun pasla topla buluşan Aboubakar, topu düzelterek ceza sahası dışından sert ve düzgün vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

7´nci dakikada atak geliştiren Hatayspor, Boupendza'nın golü ile eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Popov´un kullandığı taç atışıyla topla buluşan Akintola, ceza sahası içindeki Boupendza´yı gördü. Kale önünde topla buluşan Boupendza, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

23´üncü dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Mesut Çaytemel´in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Boupendza, Vida ve Welinton´u geçip attığı şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

34´üncü dakikada Beşiktaş´ın sağ kanattan Rachid Ghezzal ile kullandığı kornerde iyi yükselen Welinton yakın mesafeden kafayı vurdu, kaleci Akın Alkan gole izin vermedi.

41´inci dakikada Beşiktaş´ın Ghezzal ile sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Larin, Akın Alkan'ın boşa çıkmasından da yararlanarak yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

45+2´nci dakikada Necip´in hatasında topu kapan Selim Ilgaz, Boupendza´yı gördü. Orta sahadan aldığı topla ceza alanına kadar giden Boupendza, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

56´ncı dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Larin'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Aboubakar'ın sol çaprazda yakın mesafeden yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Akın Alkan'a çarpan top kornere gitti.

69´uncu dakikada Aabid´in uzun pasında hareketlenen Boupendza, hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde auta gitti.

80´inci dakikada gelişen Hatayspor atağında Boupendza, Larin´le girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mesut Çaytemel'in ceza alanına gönderdiği ortasında Josef de Souza kafayla topu uzaklaştırmayı başardı.

90+2´nci dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aboubakar, kaleyi düşündü, kaleci Akın Alkan bu pozisyonda gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

WELINTON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta maçın 84'üncü dakikasında rakibine yaptığı müdahaleyle sarı kart gören Welinton, Galatasaray derbisi öncesinde cezalı duruma düştü. Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Welinton, gördüğü bu sarı kartla birlikte ligin 19'uncu haftasında oynayacakları Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK

2021-01-10 21:17:08



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