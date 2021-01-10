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Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçının ardından


İzzet NAZLI / HATAY (DHA) Süper Lig´in 18'inci haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Maçın bekledikleri gibi başladığını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Biz Beşiktaş´ı analiz ederken, özellikle savunmadan pasla çıkarken yapacağımız baskılarda hataya zorlamayı hedefledik, onda da başarılı olduk. Pozisyona girdik, sonra uzaktan Aboubakar'ın güzel golüyle geriye düştük ama çok çabuk cevap verdik. 2-1 öne geçtik. Yine bir duran toptan gol yedik, onun dışında çok pozisyon vermedik. Duran topta da böyle bir dezavantajımız olduğunu biliyorduk, çok uzun boylu oyuncularımız yoktu. Çalışmamıza rağmen, bazı şeyleri hatırlatmamıza rağmen, bir anlık bir hatadan golü yedik. İkinci yarı topu biraz daha rakibe verip, kontra atakla pozisyon bulmaya çalıştık. Orada da iyi pozisyonlar bulup takım savunmasını iyi yaptık. Rakibe hem pozisyon vermezken hem de kendimiz pozisyon bulduk. Oyuncularımın verdiği mücadeleden, sahadaki duruşundan çok memnunum, verdiğimiz görevleri yerine getirdikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Sahada en çok mücadele eden, galibiyete en çok yakın olan takım bizdik" dedi.
"HAKEM ÇOK ÇABUK KARAR VERDİ"
Bugüne kadar hakemlerle ilgili açıklama yapmama kararı aldığını ama bu maçta hakemin bazı pozisyonları VAR´a gitmeden oynattığını belirten Erdoğan, "Akintola'nın attığı golde benim gördüğüm kadarıyla top Welinton´dan geliyor, gol olması gerektiğini düşünüyorum. Hakem çok çabuk karar verdi. Normalde bundan önce hem bizim oynadığımız maçlarda hem de televizyonda izlediğimiz maçlarda bu VAR´a gidilen pozisyonlarda yaklaşık 3-4 dakika sürüyor ama bizim pozisyonda hiç beklenmeden devam edildi. Yine aynı şekilde, ekranda izlediğim kadarıyla Kamara´ya yapılan net bir penaltı var. Bunda da oyuna hemen çok çabuk başlanması bize anormal geldi" ifadelerine yer verdi.
SERGEN YALÇIN: ÜZGÜNÜZ, KAZANMAK İSTERDİK
Oyunun dengeli olduğunu ve iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise "Kazanabilir miydik, kazanabilirdik oyunu, kaybedebilirdik de oyunun ilk yarısında. Öne geçtikten sonra yediğimiz iki tane gol maalesef bizim oyun anlayışımızla pek bağdaşmadı. Çünkü temassız, rakibin oynamasına müsaade eden bir takım değiliz ama uzun bir maratonda arka arkaya maçlar oynuyoruz, kolay değil. Oyuncular için kolay değil özellikle, 3 günde bir, 4 günde bir maç oynuyorlar. Hatay deplasmanı da kolay bir deplasman değil, zor bir deplasman. İyi bir takımla oynadık. Çok çabuk kontraya çıkan, önde etkili oyuncuları olan bir takım. O yüzden bugün için 1 puanla ayrıldık. Üzgünüz, kazanmak isterdik. Hatalarımızı tespit edip, nerelerde hata yaptık, nerelerde düzeltme yapmamız lazım onlara bakacağız maçtan sonra. Ama bugün itibarıyla böyle bir skor ortaya çıktı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, iyi mücadele ettiler" dedi.
"BUNDA BİR ACAYİPLİK VAR DERİM"
Açıklamalarında hakem Ali Palabıyık´ı eleştiren Sergen Yalçın şunları söyledi: "Hatayspor´un 9 numaralı oyuncusu, sarı kartı olan oyuncusu tam 4 sefer kendini ceza sahası içinde yere attı, penaltı almak amacıyla, 4 sefer saydım. Bunların hiçbirinde hakem penaltı vermedi. Çünkü 4'ü de sahte atlayıştı. Ama hakem hiçbirinde ikinci sarı kartı da göstermedi. Onu anlayamadım çok. 4 defa kendini yere atan bir oyuncuya, 4'ünde de penaltı vermeyip, hiçbirinde de kart göstermiyorsan bunda bir acayiplik var derim."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sergen Yalçın'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-01-10 23:16:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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