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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sergen Yalçın: “Kazanabilirdik, kaybedebilirdik”

İHA

Sergen Yalçın: “Kazanabilirdik, kaybedebilirdik”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Hatay deplasmanının kolay bir deplasmanda olmadığını, iyi bir takımla oynadıklarını söyledi.
Süper Lig'in 18. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor ile 22 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yalçın yedikleri iki golün kendilerinin oyun anlayışı ile bağdaşmadığını belirterek, “Dengeli bir oyun oldu. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Öne geçtikten sonra yediğimiz iki gol bizim oyun anlayışımız ile bağdaşmadı. Temassız, rakibin oynamasına müsaade eden bir takım değiliz. Uzun bir maratonda arka arkaya maçlar oynuyoruz. Hatay deplasmanı kolay bir deplasmanda değil, iyi bir takımla oynadık. Kontraya çıkan önde etkili oyuncuları olan bir takım. Üzgünüz, kazanmak isterdik, ligin toplamında bu tür maçlarda herkes puan kaybedebilir. Hatalarımızı tespit edip, nereyi düzeltmemiz lazım bakacağız tabi. Oyuncularım yine de iyi mücadele ettiler” dedi.
Hakemleri eleştiren Yalçın, maçın hakemi Ali Palabıyık’ın Boupendza sarı kart göstermemesini anlayamadığını belirterek, “Çok hakem eleştirisine girmeyeceğim ama Hatayspor’un 9 numaralı sarı kartlı oyuncusu tam dört sefer ceza alanı içerisinde kendini yere attı, penaltı almak için. Bunların hiç birine penaltı vermedi, hepsi de sahte atlayıştı ama hiç birinde sarı kart göstermedi hakem. Bunu anlayamadım çok” dedi.
Transfer yapmak istediklerini ama ekonomik şartların zor olduğunu belirten Yalçın, “Transfer ile ilgili Talisca diye sürekli konuşuluyor. Nasıl alacağız? Talisca’nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz? Çok fazla gündeme getiriyorsunuz, şu anda ekonomik olarak biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyoruz. Çok fazla yabancımız var, değişim zaten şu anda planlayamıyoruz. Transfer yapmak o kadar kolay değiliz, bizde istiyoruz iki üç tane iyi oyuncu alıp, takıma takviye yapalım ama her şey istediğimiz gibi olmuyor. Ekonomi, yabancı futbolcu zor, federasyonun belirlediği rakamlar var, onları kaldırmak zor, o yüzden biraz bekleyeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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