Hatay´daki okullarda bayrak töreni

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanlığı kararıyla Hatay'daki okullarda İstiklal Marşı okunarak, bayrak töreni düzenlendi.

Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, öğretmen ve kısıtlı sayıda öğrenci katıldı. Saatler, 10.00´u gösterdiğinde öğrenciler, öğretmenler ve aileleri, saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı´nı okudu. Çevredeki apartmanlarda yaşayanlar da İstiklal Marşı´na evlerinin balkonlarından eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, törenin ardından yaptığı açıklamada, pandemi döneminin bir an önce geçmesini dileyerek, yüz yüze eğitimin başlaması temennisinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-01-11 11:36:25



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