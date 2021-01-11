Payas'ın en işlek caddeleri yeniden trafiğe açıldı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Payas ilçesinde araç trafiğine kapatılan Atatürk, Fahrettin Altay ve Özkul Çolak caddeleri yeniden açıldı.

Payas İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olduğu Atatürk, Fahrettin Altay ve Özkul Çolak caddelerini araç trafiğine 1 ay süre ile kapatılması kararı verdi. Bir ayın dolmasının ardından caddeler araç trafiğine yeniden açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.