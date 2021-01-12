İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Barbaros Mahallesi'nde bulunan Z.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 196 adet Captagon hap, 80 gram esrar, 1 adet seri numarası kazınmış 7,65 çapında tabanca ve 1 adet şarjör, 14 adet fişek, 38 adet yeşil reçeteye tabi lyrica sentetik tablet, 1 adat fişek halinde 3 gram esrar, 11 adet kilitli poşet uyuşturucu fişeklemek amacıyla eşit parçalara bölünmüş 4 adet kağıt ele geçirildi.

Z.Ç. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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