Tırın dorsesini çaldı

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Hatay'ın Payas ilçesinde bir tırın dorsesini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Bölgesinde 31 KLY 25 plakalı dorsenin çalınması üzerine Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dorsenin Dörtyol ilçesinde bir depoya götürüldüğünü tespit etti. Ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen K.Ç. (43) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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