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İskenderun’da 400 polis ile narkotik operasyonu Koçbaşı ile kapıların kırılarak girildiği evlerde 4 şüpheli gözaltına alındı

İHA

İskenderun’da 400 polis ile narkotik operasyonu Koçbaşı ile kapıların kırılarak girildiği evlerde 4 şüpheli gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde özel harekat ile birlikte 400 polisin katıldığı narkotik operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü kentin özellikle tepe mahallelerinde bulunan 5 ayrı mahalleye 400 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldıkları operasyonu polis drone kamerasıyla havadan takip etti. Koçbaşı ile kapıların kırılarak girildiği evlerde uyuşturucu ile ilgili aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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