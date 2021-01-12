Miyase teyzenin okuma azmi 60 yaşındaki Miyase Polat, Açık Öğretim Lisesinden mezun oldu

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Hatay'ın Payas ilçesinde, okuma hevesini yitirmeyen 60 yaşındaki Miyase Polat, Açık Öğretim Lisesinden mezun oldu.

Karacami Mahallesi'nde yaşayan, 5 çocuk annesi Miyase Polat, 1973 yılında ilkokulu bitirdi. Eğitimine devam edemeyen Polat evlendikten sonra kendisini çocuklarını büyütmeye adadı. Polat, 2012 yılında ailesinin de desteğiyle yarım bıraktığı eğitimini tamamlamaya karar verdi.

Açık öğretimle önce ortaokul, ardından lise eğitimini tamamlayan Miyase Polat şimdi mezun oldu.

Azmiyle okumanın yaşı olmadığını kanıtlayan Polat, özlemini duyduğu lise diplomasını Payas İlçe Kaymakamı Dr. Polat Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Eray Sarı'dan aldı.

Miyase Polat, yaptığı açıklamada okumanın yaşı olmadığını, daha önce okuyamadığı için çok üzüldüğünü söyledi. İlkokulu tamamladıktan sonra bazı nedenlerden dolayı eğitimden uzak kaldığını anlatan Polat, 2012 yılında yeniden okumaya ve kendini geliştirmeye karar verdiğini söyledi.

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