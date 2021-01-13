Şüphelilerin evinden Kalaşnikof tüfek, kılıç ve muşta ele geçirildi



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde 4 şüphelinin evine yapılan baskında 2 Kalaşnikof tüfek, bir miktar uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Y.Ş., B.Ş., H.Ş. ve A.Ş.'nin Oğulpınar Mahallesi´ndeki evlerine baskın düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 kilo 216 gram kubar esrar, 422 kök Hint keneviri, 2 Kalaşnikof tüfek ile 6 şarjör, ruhsatsız tabanca, mühimmat, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 11 sikke, telsiz, tüfek dürbünü, avcı yeleği, kılıç, bıçak ve muşta ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-01-13 13:57:37



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