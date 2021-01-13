Şüphelilerin evinden Kalaşnikof tüfek, kılıç ve muşta ele geçirildi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde 4 şüphelinin evine yapılan baskında 2 Kalaşnikof tüfek, bir miktar uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Y.Ş., B.Ş., H.Ş. ve A.Ş.'nin Oğulpınar Mahallesi´ndeki evlerine baskın düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 kilo 216 gram kubar esrar, 422 kök Hint keneviri, 2 Kalaşnikof tüfek ile 6 şarjör, ruhsatsız tabanca, mühimmat, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 11 sikke, telsiz, tüfek dürbünü, avcı yeleği, kılıç, bıçak ve muşta ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2021-01-13 13:57:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.