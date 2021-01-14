Pandemi tespih satışlarını artırdı Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile evlerinde olan vatandaşlar, streslerini atabilmek için tespihlere yoğun ilgi gösterdi

Hatay’da, pandemi sürecinde tespih satışları arttı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile evlerinde olan vatandaşlar, streslerini atabilmek için tespihlere yoğun ilgi gösterdi.

Hatay’da, korona virüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile evlerinde kalan vatandaşlar, tespihlere yöneldi. Satışlarda ciddi artış olurken, tespih satıcıları da vatandaşların bütçesine göre teşbihlerini tezgahlarına koydular.

Hatay’ın merkez ilçesinde yaklaşık 13 yıldır teşbih satan Onur Okyay, pandemi sürecinde herkesin evinde olduğunu ve koleksiyonlarını güçlendirdiğini belirterek, “Eskiye göre daha iyi tespih satışlarımız. Herkes evinde bir yere çıkmıyor ve koleksiyonlarını güçlendiriyorlar. Daha yeni modeller getirmeye başladık, genelde el işleme tespihlerimiz oluyor. 2007 yılından bu yana bu işi yapıyorum. Osmanlı, katalin, damla ve ateş kehribar, özel işleme kehribalar, eski ve doksan dokuzlu tespihler rağbet görüyor. Şu anda pahalı tespihlerim ortalama 3 bin 500 4 bin lira arasında” dedi.

Pandemi sürecinde evde kalan insanların, koron virüs dolayısı ile stres atabilmek için tespihlere yöneldiğini belirten Okyay, “Pandemi öncesinde, sınır kapıları açıkken 8 bin 9 bine kadar tespihlerimiz vardı. Onlarda dolar üzerinden gram ile satılıyordu. Bu tespihlere de özel altın ve gümüş püsküller yapılıyordu, bu tespihleri Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Dubai, Kanada ve Hollanda gibi ülkelere gönderiyorduk. Sınır kapıları kapandığı için daha çok yurt içine göre tespihlerimiz var. Satışlardan şimdilerde memnunum, pandemi sürecinde herkes evinde kaldığı için tespih alarak, korona virüs için sabır çekmek için tespihlere yöneldi. Genelde insanların işi olmadığı için doksan dokuzlu tespihlere yöneldiler” dedi.

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