Hatayspor'da Helder Barbosa gitti

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) ATAKAŞ Hatayspor, orta saha oyuncusu Helder Barbosa ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten, 33 yaşındaki Portekizli oyuncuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tecrübeli futbolcumuz Helder Barbosa ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Helder Barbosa'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-01-14 10:49:33



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