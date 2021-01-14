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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor’da Helder Barbosa ile yollar ayrıldı

İHA

Hatayspor’da Helder Barbosa ile yollar ayrıldı

Hatayspor, Portekizli oyuncu Helder Barbosa ile yollarını ayırdı.
Hatayspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, öte yandan teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosundaki bazı futbolcularla yollarını ayırıyor. Bordobeyazlı ekip, geçen sezon Akhisarspor’dan transfer edilen 33 yaşındaki Helder Barbosa ile yollarını ayırdı. Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada "Tecrübeli futbolcumuz Helder Barbosa ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Helder Barbosa'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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