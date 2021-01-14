Suriye’deki kamplarda gıda kolisi ve battaniye dağıtıldı

Kafeler ve kahveler ne zaman açılacak?

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Suriye’nin kuzeyindeki sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere gıda kolisi ve battaniye yardımında bulunuldu.

Kuveyt merkezli Sheik Abdullah Al Nouri Vakfı tarafından Suriye’nin kuzeyindeki sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere 750 adet gıda kolisi ve bin 730 adet battaniye yardımı yapıldı.

Dağıtılan gıda kolilerinin içerisinde kuru bakliyat, kahvaltılık ürünler, çay, şeker, salça ve sıvı yağ gibi temel besin malzemeleri bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.