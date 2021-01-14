Hatayspor, Muhammed Mert'i renklerine bağladı

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu 25 yaşındaki Muhammed Mert'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezonlarda Altınordu'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Mert ile 2,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Kulübümüze ve Muhammed Mert'e hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-01-14 17:26:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.