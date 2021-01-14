Hatay Valiliği´nden 'alarm sistemi' duyurusu

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) HATAY Valiliği, ASELSAN tarafından kentte kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin (İKAS) rutin bakım çalışmaları kapsamında ay sonuna kadar olası ses denemesi anonsları yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin (İKAS) ASELSAN tarafından rutin bakım, onarım ve güncelleme çalışmaları başlamıştır. Ay sonuna kadar devam edecek çalışmalarda olası ses denemesi anonsları gerçekleştirilecektir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-01-14 17:31:15



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