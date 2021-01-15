Samandağ’da ev yangını korkuttu

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın korkuttu.



Edinilen bilgiye göre, Samandağ'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan müstakil evde henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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