Amanoslar'da kar yayla evlerini beyaz örtü ile kapladı

Amanos Dağları’nın Hatay sınırları içinde yer alan yayla evleri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

2 bin 240 rakımlı Amanos Dağlarının zirvelerine ve yüksek kesimlerinde bulunan yaylardaki evlerin çatıları kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Erzin ilçesi sınırları içerisinde yer alan denizden yaklaşık 1563 metre yüksekliğe sahip kara çam, kayın ağaçları ve yer yer meşe ağaçları topluluğu ile kaplı Bağrıaçık Yaylasında bulunan evler ve ağaçların üzerleri yağan kar ile kaplanırken, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yaylada ikamet eden vatandaşlar karda yürüyüş yaparak cep telefonları ile bol bol fotoğraf çektiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.