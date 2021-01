Karaismailoğlu: Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarında lojistik süper güç oldu

İzzet NAZLIHüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme alanında büyük bir gayret ortaya koyduklarını belirterek "Türkiye, bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç olmuştur" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hatay´a geldi. Hatay Valiliği´ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, dünyanın pek çok yerinde farklı inanç gruplarının çatıştığını ve mezhep savaşlarının sürdüğünü belirtti. Antakya'da yüzyıllardır farklılıkların huzur içerisinde birlikte yaşatıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "Biz, Mevlana Celalettin Rumi´den feyiz alarak 72 millete bir nazarla bakarken, bölgemizde gerçekleşen medeniyetler, ırklar ve mezhepler arası suni çatışmalar hepimizin vicdanını derinden yaralıyor. Komşu coğrafyalarımızdan sınırlarımıza kadar uzanan sayısız karanlık el, huzurumuzu ve toplumsal barışımızı hedef alıyor. Ne yazık ki yakın geçmişte pek çok noktada haince terör olaylarına maruz kaldık. Kırıkhan´a, Reyhanlı´ya, Kilis´e de saldırdılar. İnsanımızı, askerlerimizi şehit ettiler. Hamdolsun, o günden bugüne, cumhurbaşkanımızın iradesi ve güçlü ordumuz sayesinde sınırlarımızın güvenliğini sağladık. Yaşadığımız coğrafyanın sarsılmaz kalesi konumunda olan Türkiye´ye yönelik emelleri olanların maşaları, beyhude uğraşlarına bugün de devam ediyorlar. Elbette, hiç kimse emellerine ulaşamayacak. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet güçlü ve bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdürecek. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Türkiye, tüm mazlum milletlerin sırtını yasladığı dağ olmaya devam edecek" dedi.

"TÜRKİYE LOJİSTİK SÜPER GÜÇ OLMUŞTUR"

Türkiye´nin, gelecek hedeflerinin gereğini yerine getirdiğini ve stratejik adımlarla ekonomik gücünün sürdürebilirliğini garanti altına aldığını dile getiren Karaismailoğlu, "18 yıldır, Türkiye Cumhuriyeti hem ekonomik hem de siyasi anlamda dünyanın dikkatini çeken bir güç kazanmıştır. Türkiye´nin geleceğini inşa ettiğimiz bu tarihi dönemeçte, Hatay´da olduğu gibi, memleketin her köşesinde çok sayıda projemiz tamamlanmış ya da sona yaklaşmaktadır. Ülke sathında, kalkınmada eşitliğin sağlanması, ekonomik canlılık ve iş olanaklarının artırılması, yerli ve yabancı yatırımlara uygun ortamın sağlanması için ulaştırma ve haberleşme alanında büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Türkiye bugün bölgesiyle ve dünyayla bağlantılı hale gelmiş, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç olmuştur" diye konuştu.

'YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERİMİZİN KULLANIM ORANINI ARTIRDIK'

2020 yılının pandemi koşullarına rağmen ulaştırma ve haberleşme alanında son derece verimli bir yıl olarak geçtiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Akıllı otoyollarımızı hizmete açtık. Bölgemizde lojistik iddiamızı gerçekleştiren Kuzey Marmara Otoyolu´nu tamamladık. Demiryolu reformumuzu başlattık. Çin´e art arda ihracat trenlerimizi yollarken, Avrasya bölgesinin ticari koridorları üzerinde hakimiyetimizi artırdık. Türksat 5A uydumuzu fırlatılmaya hazır hale getirdik ve 2021´in ilk günlerinde yörüngesine yolcu ettik. Mavi vatanımız denizlerimizde, sayısı artan limanlarımız, balıkçı barınaklarımız ve tersanelerimizle faaliyet alanımızı genişlettik. Türk Hava Yolları, tüm olumsuz koşullara rağmen, Avrupa ve dünya ölçeğinde yolcu taşıma ve destinasyon erişimi bakımından üst sıralarda yer aldı. Tüm projelerimizde, yerli ve milli alt yapı ve üst yapı ürünlerimizin kullanım oranını artırdık."

'TÜRKİYE´DE HALKIN DEDİĞİ OLUYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 2023 yılı hedeflerine koşarken, insan, yük ve veri ulaştırmada, dünya ölçeğinde projelere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Bizler, bu tükenmeyen gücümüzü, bitmeyen çalışma azmimizi, insanımızın bize, bizim insanımıza olan inancımızdan alıyoruz. Sizlerin de çok iyi bildiği bir sözümüz var, `önce yoldaş sonra yol.´ Biz en doğru kişilerle yola çıktık. Milletimizi yoldaş edindik. Onun için artık Türkiye´de halkın dediği oluyor. Milletin eğme dediği başı Allah´a şükür hiç kimse eğemez" ifadelerini kullandı.

'18 YILDA 6 MİLYAR TL CİVARINDA YATIRIM YAPTIK'

Hatay´a yapılan yatırımlarla kenti yeniden inşa etmek için çalıştıklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Dünya güzeli Hatayımız'ın ulaşım ve iletişim alt yapısına, son 18 yılda 6 milyar TL civarında yatırım yaptık. Devam eden yollarımızla birlikte, 12 adet projemiz Hatay´da devam etmektedir. İnşallah bugünkü istişarelerimizle birlikte, bu projelerimizin bir an önce bitirilip Hatay´ımıza kazandırılması için canla başla çalışacağız" dedi.

'EN KISA ZAMANDA AMANOS TÜNELİ´NİN TEMELİNİ ATACAĞIZ'

Hatay´ın ve bölgenin dört gözle beklediği Amanos Tüneli ile ilgili istişareleri sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, "Son birkaç aydır, bu proje üzerinde titizlikle durmaktayız. Amanos Tüneli, en önem verdiğimiz projelerden bir tanesidir. Bu müjdeyi vermek istiyorum, bütün Hatay´a, bütün bölgeye, bütün Türkiye´ye, inşallah en kısa zamanda buraya gelip, Amanos tünelinin temelini atacağız. Dünyanın ve ülkemizin en güzel şehirlerinden Hatay´a hizmet etmeyi her zaman mukaddes bir vazife olarak kabul ettiğimizi ifade etmek isterim. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun hakkını teslim etmek için ara vermeden, yorulmadan hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, birlik ve beraberlik, barış ve kardeşlikten güç alarak Türkiye´yi daha zengin ve güçlü bir geleceğe taşıyacaklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Hüseyin BOZOK

2021-01-15 14:37:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.