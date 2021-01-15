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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu İskenderun’da otoban bağlantı yolunu inceledi

İHA

Bakan Karaismailoğlu İskenderun’da otoban bağlantı yolunu inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İskenderun’da yapılacak olan Şekere ve Sakarya Otoban bağlantı yolunu yerinde ve proje üzerinde inceledi Limakport İskenderun Limanı'nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay'daki incelemelerine İskenderun Şekere ve Sakarya Mahallesi'ne yapılması planlanan bağlantı yolu projesiyle ilgili incelemelerde bulundu. Burada Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’dan bilgiler alan Bakan Karaismailoğlu daha sonra, LimakPort İskenderun Limanı'na geçti. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu programının sonunda İskenderun Belediyesini ziyaret etti. Çıkışta Hatay gezisi ile ilgili açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, Hataylıların yararına olan bütün projelerde her zaman yanlarında olacaklarını aktardı.

Yaptığı ziyaretlerde Hatay'ın geleceği ile ilgili çok önemli görüşmelerde bulunduklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Devam eden projelerle yine karayollarında devam eden projelerimizin bitirilmesi için önemli görüşmelerde bulunduk, bunların takipçileri olacağız. Hatay için önemli olan projelerin çalışmalarını, planlamalarını hızlı bir şekilde yapacağız. Bölgenin en çok beklediği konulardan birisi olan Amanos Tüneli, inşallah önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olacak, onun da Ankara'da takipçisi olacağız. Bir Hataylı bir İskenderunlu gibi Amanos Tüneli'nin başlaması için bütün gücümüzle çalışacağız, bundan herkes emin olsun. Son 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayal edilemeyen projeler ülkemiz için yapıldı. İnşallah Hatay'da da çok önemli projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Bunlardan en önemlisi Amanos Tüneli bununla başlayacağız. Belediyelerimizin taleplerini inceleyerek Hataylıların yararına olan bütün projelerde her zaman yanınızda olacağız. İnşallah Türkiye'de 18 yıldır devrim niteliğinde yapılan yenilikler, büyük gelişmeler Hatay'da da artarak devam edecektir. İnşallah bunların hepsine bizler de şahit olacağız. Projelerin başlaması, bitmesi inşallah bize nasip olur. Halkımızın yaşam kalitesini yükselten projelerle her zaman birlikte olacağız. Bu projelerin açılışlarını da temel atmalarını da hep birlikte yapacağız." şeklinde konuştu.

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