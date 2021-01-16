İskenderun´un futbol potansiyeli heykelleştiriliyor



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde Türkiye´nin dört bir yanına insan ve hayvan figürleri heykelleri yapan Meral Aran Kayıs, ilçede yetişen futbolcuları simgeleyecek heykel yapıyor.

Uzun yıllar güzel sanatlarla uğraşan, yapıtları birçok belediyenin park ve bahçelerinde abideleşen sanatçı Meral Aran Kayıs, Hatay´da kitap okuyan kadın, ağ çeken balıkçı, ayakkabı tamircisinden sonra şimdi de İskenderun´un futbol potansiyelini heykelleştiriyor.

Meral Aran Kaysı´nın yaptığı heykeller, insanların birebir erişebilmesi ve dokunabilmesi özellikleriyle dikkat çekiyor. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı´nın talebi üzerine şehrin futbol potansiyelini anlatan futbolcu figürü hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Kaysı, "Kendi atölyemizde iki genç heykeltıraş arkadaşımızla çalışmalara başladık. Belediye Başkanımız, İskenderun´un spor konusundaki değerlerini tanıtmak istediğini, bu yönde bir çalışma talep etti. Futbolcu heykelimizin çamur aşaması sürüyor. Yaklaşık 30 gün sürecek bu çalışmada bana heykeltıraş Emrah Ateşli ve Melek Merve Tokuyan da destek veriyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-01-16 09:01:28



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